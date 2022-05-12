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Россия не способна полностью восстановить выведенные из Украины подразделения, - ГУР

Фото: Россия не способна полностью восстановить выведенные из Украины подразделения (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

В России не могут полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины воинских подразделений из-за наложенных на страну санкций. Однако, несмотря на это, российских оккупантов заставляют докладывать командованию якобы о "полной укомплектованности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"Следствием экономических санкций, введенных ведущими государствами мира на страну-агрессора, есть ощутимый упадок военно-промышленного комплекса РФ. Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, которые понесли невосполнимые потери, технику и вооружение 50-60 лет производства", - говорится в сообщении.

Однако, как отметили в разведке, такая ситуация не смущает руководство Кремля.

"Ему безразлично сколько и на чем отправлять "пушечное мясо" в бой за будущее "русского мира". Всегда найдется что-то, что ржавеет десятилетиями на складах и что не захотели в свое время закупать даже страны третьего мира", - подчеркивают в ГУР.

Указано, что со складов долгосрочного хранения технику, в большинстве, даже не могут доставить в подразделения. Однако, военных заставляют ее принимать и докладывать командованию про полную укомплектованность и обеспечение боевых частей.

Так, в течение апреля с баз хранения РФ снято:

  • 18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ВО (Уссурийск, Приморский край);
  • 28 САУ "Акация" из 94 Арсенала ГРАУ (Омск);
  • 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);
  • 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" из 109 Арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.).

"Восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного ВО осуществляется, в том числе путем вооружения и военной техники снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар)", - добавляют в разведке.

Напомним, по словам министра торговли США Джины Раймондо, РФ вынуждена использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике из-за наложенных на страну-агрессора санкций.

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