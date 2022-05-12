Последствия санкций. РФ использует чипы из холодильников в военной технике, - министр США

Россия вынуждена использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике. К дефициту деталей привели санкции, которые были наложены США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"У нас есть сообщения от украинцев о том, что когда они находят российскую военную технику, она заполнена полупроводниками, которые военные РФ достали из посудомоечных машин и холодильников", - сказала министр торговли США Джина Раймондо.

Во время своего заявления на слушаниях в Сенате, она также отметила, что недавно она встречалась с премьер-министром Украины.

"Экспорт американских технологий в Россию упал почти на 70% с момента начала введения санкций в конце февраля", - подчеркнула министр США.

По словам Раймондо, чей департамент контролирует экспортный контроль, который составляет большую часть пакета санкций, три десятка других стран приняли аналогичные запреты на экспорт, которые также распространяются и на Беларусь.

"Наш подход состоял в том, чтобы бойкотировать российские технологии - технологии, которые бы вызвали их способность продолжать военные действия. И это именно то, что мы делаем", - отметила она.

Раймондо также напомнила относительно недавних сообщений о том, что два российских производителя танков были вынуждены приостановить производство из-за нехватки компонентов.

Напомним, после полномасштабного российского вторжения в Украину США ввели против РФ санкции, которые оставили агрессора без чипов и суперкомпьютеров.

Отметим, после США мировая индустрия компьютерных чипов, включая крупнейшую тайваньскую компанию по производству полупроводников TSMC, также начала прекращать продажи в Россию.

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