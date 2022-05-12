Росія не здатна повністю відновити виведені з України підрозділи, - ГУР

В Росії не можуть повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів через накладені на країну санкції. Однак, попри це, російських окупантів змушують доповідати командуванню нібито про "повну укомплектованість".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.
"Наслідком економічних санкцій, накладених провідними державами світу на країну-агресора, є відчутний занепад військово-промислового комплексу РФ. Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60 років виробництва", - йдеться в повідомленні.
Проте, як зазначили в розвідці, така ситуація не бентежить керівництво Кремля.
"Йому байдуже скільки та на чому відправляти "гарматне м’ясо" у бій за майбутнє "руського мира". Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу", - підкреслюють в ГУР.
Вказано, що зі складів довгострокового зберігання техніку, в більшості, навіть не можуть доставити до підрозділів. Проте, військових заставляють її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість та забезпечення бойових частин.
Так, протягом квітня з баз зберігання РФ знято:
"Відновлення боєздатності та укомплектування військ Західного ВО здійснюється, у тому числі шляхом озброєння та військової техніки знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар)", - додають в розвідці.
Нагадаємо, за словами міністра торгівлі США Джини Раймондо, РФ змушена використовувати комп'ютерні чіпи від посудомийних машин та холодильників у деякій військовій техніці через накладені на країну-агресора санкції.
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