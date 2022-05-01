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Россия способна использовать запрещенное вооружение, - Зеленский

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Киев, Воскресенье 01 мая 2022 23:24
Россия способна использовать запрещенное вооружение, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью греческому изданию EPT News заявил, что после применения фосфорных боеприпасов Россия способна применить и другое запрещенное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского.

"Я считаю, что после случаев применения запрещенного оружия, так называемых фосфорных бомб, как это было в центре Харькова, в Мариуполе, на юге нашего государства, в окресностях Запорожья, Донецка, Луганска, можно предположить, что Россия способна использовать и другие виды запрещенного оружия", - заявил президент Украины.

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