Россия способна использовать запрещенное вооружение, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью греческому изданию EPT News заявил, что после применения фосфорных боеприпасов Россия способна применить и другое запрещенное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского.

"Я считаю, что после случаев применения запрещенного оружия, так называемых фосфорных бомб, как это было в центре Харькова, в Мариуполе, на юге нашего государства, в окресностях Запорожья, Донецка, Луганска, можно предположить, что Россия способна использовать и другие виды запрещенного оружия", - заявил президент Украины.