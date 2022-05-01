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Росія здатна використовувати заборонене озброєння, - Зеленський

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Київ, Неділя 01 травня 2022 23:24
Росія здатна використовувати заборонене озброєння, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю грецькому виданню EPT News заявив, що після застосування фосфорних боєприпасів Росія здатна застосувати й інше заборонене озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського.

"Я вважаю, що після випадків застосування забороненої зброї, так званих фосфорних бомб, як це було в центрі Харкова, в Маріуполі, на півдні нашої держави, в околицях Запоріжжя, Донецька, Луганська, можна припустити, що Росія здатна використовувати й інші види забороненої зброї", - заявив президент України.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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