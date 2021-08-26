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Россия сознательно пытается заблокировать обмен пленными, - Украина в ТКГ

Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация в очередной раз попыталась перевести осужденную в Украине за терроризм представительницу "ДНР" Майю Пирогову в качестве консультанта к Гуманитарной подгрупе ТКГ. Украинская делегация убеждена в том, что страна-агрессор сознательно блокирует обмен пленными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ТКГ.

"Следует отметить, что возобновление работы политической подгруппы стало возможным после того, как видеоконференцию покинула гражданка Украины Майя Юрьевна Пирогова, осужденная в Украине за терроризм", - отмечает пресс-служба.

Украинская делегация расценивает подобный поступок со стороны Российской Федерации, как очередную попытку заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ на временно оккупированных территориях.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Российская Федерация в очередной раз сорвала работу гуманитарной подгруппы ТКГ.

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