Росія свідомо намагається заблокувати обмін полоненими, - Україна в ТКГ

Російська Федерація вкотре спробувала перевести засуджену в Україні за тероризм представницю "ДНР" Майю Пирогову в якості консультанта до Гуманітарної підгрупи ТКГ . Українська делегація переконана у тому, що країна-агресор свідомо блокує обмін полоненими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ТКГ .

"Слід зазначити, що відновлення роботи політичної підгрупи стало можливим після того, як відеоконференцію покинула громадянка України Майя Юр’ївна Пирогова, засуджена в Україні за тероризм", - відзначає пресслужба.

Українська делегація розцінює подібний вчинок з боку Російської Федерації, як чергову спробу заблокувати обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ на тимчасово окупованих територіях.