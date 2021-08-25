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Россия сорвала работу гуманитарной подгруппы ТКГ, - заявление  

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Киев, Среда 25 августа 2021 12:49
Россия сорвала работу гуманитарной подгруппы ТКГ, - заявление   Фото: переговоры с Россией снова сорвались (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация в очередной раз сорвала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. Менее чем за сутки на переговоры снова заявили осужденную за терроризм представительницу так называемой "ДНР" Майю Пирогову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации.

Сообщается, что украинский делегация рассматривает участие Пироговой как сознательную попытку сорвать консультации с учетом опыта блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом.

"Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм", - говорится в заявлении.

Украинская сторона считает, что таким образом Россия пытается переложить ответственность за последовательный срыв обмена пленными и разблокирования КПВВ.

"Украинская делегация отмечает - эти попытки напрасны. Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня ТКГ возобновила работу после длительных летних каникул.

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