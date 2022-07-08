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Россия создала не менее 18 фильтрационных лагерей для удержания украинцев, - NYT

Фото: Россия создала не менее 18 фильтрационных лагерей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты выявили не менее 18 лагерей, созданных для задержания и депортации украинцев в Россию. Часть из них была создана еще до вторжения войск РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Фильтрационные лагеря созданы в школах, спортивных центрах и культурных учреждениях в недавно захваченных армией РФ районах Украины. Выявлено не менее 18 мест фильтрации по обеим сторонам украинско-российской границы.

После фильтрационных лагерей украинцев отправляют в города по всей России — часто, по свидетельствам, в регионы вблизи Китая или Японии. У содержащихся в лагерях украинцев конфисковывали украинские паспорта и побуждали подать заявление на получение российского гражданства.

Напомним, согласно российским данным, на территорию РФ были депортированы почти 2 млн граждан Украины.

Также оккупанты уменьшили гуманитарную помощь мариупольцам, чтобы заставить их идти на работу в коммунальную сферу.

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