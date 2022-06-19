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С начала войны оккупанты депортировали в Россию более 300 тысяч детей

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Москва, Воскресенье 19 июня 2022 08:29
С начала войны оккупанты депортировали в Россию более 300 тысяч детей Фото: оккупанты незаконно вывезли в РФ более 1,9 млн украинцев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину в Россию было незаконно вывезено более 1,9 млн человек. Из них более 300 тысяч детей.

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороны РФ Михаил Мизинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

За минувшие сутки из Украины и территорий, оккупированных "Л/ДНР" оккупанты вывезли 29 733 человека, в том числе 3 502 ребенка.

А всего с начала войны против Украины, согласно заявлению Минобороны РФ, Россия депортировала 1 936 911 украинцев, из которых 307 423 ребенка.

Напомним, ранее Сейм Литвы признал принудительный вывоз украинцев в Россию депортацией.

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