Россия создает "новую нормальность", чтобы силой оспорить принцип суверенитета, - НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию создании "новой нормальности" в Европе для дальнейшего оспаривания принципа суверенитета. По его мнению, европейский континент стоит на пороге кризиса в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Мы не знаем, что произойдет в Украине, но ситуация показывает, что мы стоим перед лицом кризиса европейской безопасности. Москва дает понять, что она готовится оспорить фундаментальные принципы суверенитета на десятилетия с использованием силы. Я с сожалением вынужден сказать, что это новая нормальность в Европе", - отметил Столтенберг.