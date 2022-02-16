Россия создает "новую нормальность", чтобы силой оспорить принцип суверенитета, - НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию создании "новой нормальности" в Европе для дальнейшего оспаривания принципа суверенитета. По его мнению, европейский континент стоит на пороге кризиса в сфере безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Мы не знаем, что произойдет в Украине, но ситуация показывает, что мы стоим перед лицом кризиса европейской безопасности. Москва дает понять, что она готовится оспорить фундаментальные принципы суверенитета на десятилетия с использованием силы. Я с сожалением вынужден сказать, что это новая нормальность в Европе", - отметил Столтенберг.
Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что возможное признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" станет нарушением территориальной целостности Украины и международного права.
Он также говорил, что помимо угрозы вторжения России в Украину есть риск других видов агрессии. В частности, риски свержения власти в Киеве.