Росія створює "нову нормальність", щоб силою оскаржити принцип суверенітету, - НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Росію у створенні "нової нормальності" в Європі для подальшого оскарження принципу суверенітету. На його думку, європейський континент стоїть на порозі кризи в сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Ми не знаємо, що станеться в Україні, але ситуація показує, що ми стоїмо перед лицем кризи європейської безпеки. Москва дає зрозуміти, що вона готується оскаржити фундаментальні принципи суверенітету на десятиліття з використанням сили. Я з жалем змушений сказати, що це нова нормальність в Європі", - зазначив Столтенберг.