UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия создает хаос на рынке в Европе из-за накручивания цен на газ, - Кулеба

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Они, в частности, обсудили газовый кризис в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

В повестке дня переговоров было:

  • председательство Польши в ОБСЕ в 2022 году,
  • угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы,
  • двустороннее взаимодействие.

"Северный поток-2" подрывает безопасность не только Украины и Польши, но и всей Европы. Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке из-за накручивания цен на газ", - заявил Кулеба.

По его словам, Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности Европейского континента.

Напомним, цена на газ в Европе превысила рекордные 1200 долларов.

Ранее Кулеба заявил, что газовый кризис в Европе создан в ручном режиме.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвропаДмитрий КулебаГаз