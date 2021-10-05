Россия создает хаос на рынке в Европе из-за накручивания цен на газ, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Они, в частности, обсудили газовый кризис в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу МИД .

В повестке дня переговоров было:

председательство Польши в ОБСЕ в 2022 году,

угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы,

двустороннее взаимодействие.

"Северный поток-2" подрывает безопасность не только Украины и Польши, но и всей Европы. Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке из-за накручивания цен на газ", - заявил Кулеба.

По его словам, Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности Европейского континента.