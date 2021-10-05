ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Цена на газ в Европе превысила рекордные 1200 долларов

Новина українською →
Вторник 05 октября 2021 09:45
Цена на газ в Европе превысила рекордные 1200 долларов Фото: цена на газ в Европе превысила рекордные 1200 долларов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы установила очередной рекорд. Впервые за всю историю она превысила 1200 долларов за тысячу кубов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Так, в ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, буквально через несколько минут после открытия сегодняшних торгов, превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров, показав максимум в 1228,8 доллара.

Стоит отметить, что еще вчера цена газа в Европе резко снизилась на фоне новостей о заполнении первой нити "Северного потока-2".

Так, цены фьючерсов на газ опускались на 70 долларов - до 1124 долларов за тысячу кубометров.

После чего на торгах прошла коррекция и снижение котировок замедлилось до 40 долларов и уже вечером стоимость фьючерса составляла 1160 долларов за тысячу кубометров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ Европа
NEWS
Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 10 тысяч новых заражений
Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 10 тысяч новых заражений
DAILY
Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы
Сергей Щербина, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы