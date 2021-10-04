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Газовый кризис в Европе создан в ручном режиме, - Кулеба

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 10:36
Газовый кризис в Европе создан в ручном режиме, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Газовый кризис в Европе создан в ручном режиме. В Европе существует мнение, что будет найдено решение с РФ и вопрос стабилизируется.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы МИД для "Интерфакс-Украина".

"Все понимают источник кризиса, как он был создан... Потому что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может себе представить, что Россия все же их "кинет" и заморозит дома, фабрики и заводы", - пояснил он.

Кулеба уточнил, что это искусственно созданный газовый кризис, он накладывается на ускорение "зеленого перехода" в Европе.

"Мы видим неординарную ситуацию в Китае, которая тоже официально объясняется "зеленым переходом", сокращением добычи угля. Я не исключаю, что проблемы нашей трубы могут стать лишь маленьким элементиком общего энергетического мирового кризиса. "Северный поток-2" еще не заработал, это надо учитывать. И когда газ пойдет по "Северному потоку-2", несмотря на все победные реляции "Газпрома" и России, пока не известно", - отметил министр.

Напомним, цена на газ в Европе приблизилась к рекордным 1200 долларов за тысячу кубов.

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