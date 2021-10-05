Росія створює хаос на ринку в Європі через накручування цін на газ, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори із міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Вони, зокрема, обговорили газову кризу в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МЗС .

У порядку денному переговорів було:

головування Польщі в ОБСЄ у 2022 році,

загрози "Північного потоку-2 для енергетичної безпеки Європи,

двостороння взаємодія.

“Північний потік-2" підриває безпеку не лише України та Польщі, але і всієї Європи. Росія вже цілеспрямовано дестабілізує постачання газу до європейських споживачів та створює хаос на ринку через накручування цін на газ", - заявив Кулеба.

За його словами, Україна та Польща готові спільно протидіяти загрозам енергетичній безпеці та стабільності Європейського континенту.