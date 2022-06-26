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Россия совершает в Украине по 100-200 военных преступлений в день, - Венедиктова

Фото: Ирина Венедиктова, генпрокурор (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская Федерация совершает до 200 военных преступлений в день в войне против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову в Facebook.

"Россия совершает ежедневно 100-200 военных преступлений. И прокуроры и следователи устанавливают летчиков, которые сбрасывают бомбы, артиллеристов, которые запускают снаряды по нашим домам, школам и больницам, а также тех, кто отдает эти варварские приказы", - написала она.

Генеральный прокурор подчеркнула, что в правовом государстве за каждое деяние наступает заслуженное наказание.

Так, на сегодняшний день уже осуждены двое наводчиков "Града" - прокуроры в суде доказали, что они обстреливали гражданскую инфраструктуру в Харьковской области. Захватчикам присудили по 11,5 лет заключения.

Также Венедиктова добавила, что 24 июня прошло подготовительное заседание по делу о наводчике танка оккупантов, который расстрелял дом на окраине Чернигова. Заседание по существу состоится в Деснянском райсуде Чернигова 30 июня. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

Напомним, сегодня утром российская ракета попала в многоэтажку в Шевченковском районе Киева, известно об одном погибшем и 9 пострадавших.

Кроме того, ночью оккупанты обстреляли жилые дома и больницу в Харькове.

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Война России против УкраиныИрина Венедиктова