Россия совершает в Украине по 100-200 военных преступлений в день, - Венедиктова

"Россия совершает ежедневно 100-200 военных преступлений. И прокуроры и следователи устанавливают летчиков, которые сбрасывают бомбы, артиллеристов, которые запускают снаряды по нашим домам, школам и больницам, а также тех, кто отдает эти варварские приказы", - написала она.

Генеральный прокурор подчеркнула, что в правовом государстве за каждое деяние наступает заслуженное наказание.

Так, на сегодняшний день уже осуждены двое наводчиков "Града" - прокуроры в суде доказали, что они обстреливали гражданскую инфраструктуру в Харьковской области. Захватчикам присудили по 11,5 лет заключения.

Также Венедиктова добавила, что 24 июня прошло подготовительное заседание по делу о наводчике танка оккупантов, который расстрелял дом на окраине Чернигова. Заседание по существу состоится в Деснянском райсуде Чернигова 30 июня. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.