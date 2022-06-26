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Росія вчиняє в Україні по 100-200 воєнних злочинів в день, - Венедіктова

Фото: Ірина Венедіктова, генпрокурор (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська Федерація вчиняє до 200 воєнних злочинів на день у війні проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора Ірину Венедіктову у Facebook.

"Росія вчиняє щодня 100-200 воєнних злочинів. І прокурори та слідчі встановлюють льотчиків, які скидають бомби, артилеристів, які запускають снаряди по наших домівках, школах та лікарнях, а також тих, хто віддає ці варварські накази", - написала вона.

Генеральний прокурор підкреслила, що в правовій державі за кожне діяння наступає заслужене покарання.

Так, на сьогоднішній день вже засуджені двоє навідників "Града" - прокурори у суді довели, що вони обстрілювали цивільну інфраструктуру в Харківській області. Загарбникам присудили по 11,5 років ув‘язнення.

Також Венедіктова додала, що 24 червня пройшло підготовче засідання у справі щодо навідника танку окупантів, що розстріляв будинок на околиці Чернігова. Засідання по суті відбудеться у Деснянському райсуді Чернігова 30 червня. Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська ракета влучила у багатоповерхівку у Шевченківському районі Києва, відомо про одного загиблого і 9 постраждалих.

Окрім того, вночі окупанти обстріляли житлові будинки та лікарню у Харкові.

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Війна Росії проти УкраїниІрина Венедіктова