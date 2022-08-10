Россия сосредоточила вокруг Украины около 20 самолетов для патрулирования
Около 20 российских военных самолетов занимаются постоянным патрулированием территории вокруг украинских границ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря командования Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Вокруг украинских границ постоянно находятся около 20 самолетов. Они патрулируют 24 на 7. Это самолеты разных типов, которые осуществляют патрулирование", - рассказал Игнат.
Напомним, ранее Игнат заявил, что, по состоянию на начало июля, российская авиация 2,5 месяца не залетала на территорию, подконтрольную Украине.
Также мы писали, что в Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.
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