Россия сосредоточила вокруг Украины около 20 самолетов для патрулирования

Около 20 российских военных самолетов занимаются постоянным патрулированием территории вокруг украинских границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря командования Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона .

"Вокруг украинских границ постоянно находятся около 20 самолетов. Они патрулируют 24 на 7. Это самолеты разных типов, которые осуществляют патрулирование", - рассказал Игнат.

Напомним, ранее Игнат заявил, что, по состоянию на начало июля, российская авиация 2,5 месяца не залетала на территорию, подконтрольную Украине.

Также мы писали, что в Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.

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