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Россия сосредоточила в Черном море 58 крылатых ракет, - Минобороны

Фото: Россия сосредоточила в Черном море 58 крылатых ракет (youtube)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская разведка установила, что Россия сосредоточила в Черном море 8 носителей крылатых ракет типа "Калибр". Их суммарный залп составляет 58 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.

По его словам, Россия продолжает сосредоточивать корабельную группировку в акваториях Черного и Азовского морей. Таким образом враг продолжает изолировать район боевых действий, проводит разведку и оказывает огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.

"Отмечу, что, по данным нашей разведки, сейчас в Черном море находится 8 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп сейчас составляет 58 ракет", - отметил Мотузяник.

Напомним, утром 25 апреля российские оккупанты обстреляли западные и центральные регионы Украины. В частности, под ракетные удары попали Винницкая, Львовская и Ровненькая области.

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