Россия сорвала переговоры по Донбассу в Минске

Российская сторона в Минске во время переговоров в Тристоронней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп. Об этом написала в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Она отметила, что представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО", и ждут результатов выборов в Украине.

"РФ в очередной раз отказалась обсуждать вопрос освобождения заложников и политзаключенных до выборов", - говорится в сообщении.

В то же время в Twitter Министерства иностранных дел Беларуси сообщается, что переговоры продолжаются.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, последние перговоры в Минске по ситуации на востоке Украины проходили 27 марта. В тот день Россия категорически отказалась обсуждать вопрос освобождения осужденных россиян на украинских политзаключенных Кремля. Российская сторона не желает обсуждать обмен заложниками как в формате 25/25, так и в узком формате.

Также сообщалось, что в трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе обеспокоены ростом количества нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке страны.