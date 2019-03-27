В ТКГ обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

Апакан в своем отчете о работе ТКГ по безопасности выразил обеспокоенность растущим количеством нарушений режима прекращения огня

В трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе обеспокоены ростом количества нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке страны. Об этом сегодня сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает Белта.

По его словам, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Эртугрул Апакан сегодня в своем отчете о работе группы по безопасности выразил обеспокоенность растущим количеством нарушений режима прекращения огня. Он подчеркнул необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности гражданского населения, в частности гуманитарного разминирования.

Сайдик также отметил, что достижение мира является одной из главных тем предвыборной дискуссии в Украине.

"Это показывает, что наша работа здесь, в Минске, существенна. Многие в Украине ждут от нас истинного результата - именно мира. И ОБСЕ, и я лично будем прилагать все усилия, чтобы достичь этой цели", - подчеркнул он.

Сегодня во время переговоров гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену заключенными и улучшению условий пересечения линии соприкосновения. Экономическая подгруппа рассматривала вопросы по поиску решения актуальных проблем водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения.

Политическая рабочая группа продолжила обмен мнениями по своей традиционной повестке дня: имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и местных выборах в ОРЛО и ОРДО. Сайдик сообщил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ активно отслеживала ситуацию с КПП "Золотое".

Напомним, сегодня представители Российской Федерации во время встречи ТКГ пытались исказить сущность минских соглашений и трехстороннего формата, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.