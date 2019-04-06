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Координатор ОБСЕ посетил военнопленных в оккупированном Донецке

Новости » Общество    06.04.2019 - 09:32
Координатор ОБСЕ посетил военнопленных в оккупированном Донецке
Фото: Тони Фриш (Facebook/штаб АТО)

Фриш посетил 4 из 10 заложников

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш посетил оккупированный Донецк, где смог увидеть четырех заложников-военнопленных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирины Геращенко.

Она подчеркнула, что Фриш посетил военнопленных, которых боевики отказываются отдавать Украине более четырех лет. Также боевики показали ему еще двух гражданских, которых незаконно удерживают.

"По нашей предварительной информации, Фриш так и не встретился с другими заложниками, на посещении которых украинская сторона настаивала в Минске, в частности, и со Станиславом Асєєвим. В общем, ему дали возможность увидеть лишь треть из тех, на обязательном посещении кого мы настаивали, и которые были в списке с просьбой обязательно увидеть", - написала Геращенко.

Она также рассказала, что семьи заложников обратились к Фришу с требованием передать письма, привезти ответы и поднять вопрос относительно телефонного звонка. По предварительной информации, посол передал письма МККК, а во время переговоров в Минске станет известно, получили ли заложники известия от своих семей.

"К сожалению, вместо 10 заложников, на посещении которых мы настаивали, ему показали только 4. И еще 2 гражданских, о задержании которых мы знаем. Украинская сторона оставляет за собой право на зеркальные условия посещения координатором ОБСЕ пенитенциарных учреждений, и зеркальный разрешение встреч с людьми,заявленными в списках приглашенными оккупантами из РФ представителями ОРДЛО", - добавила Геращенко.

Координатор ОБСЕ посетил военнопленных в оккупированном Донецке

Напомним, во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске в конце марта Россия категорически отказалась обсуждать вопрос освобождения осужденных россиян на украинских политзаключенных Кремля.

Ранее Украина призвала ОБСЕ активнее фиксировать нарушения РФ Минских соглашений.

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