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Россия сообщила об отправке на Донбасс очередного "гумконвоя"

Новости » Общество     21.11.2019 - 06:22
Россия сообщила об отправке на Донбасс очередного "гумконвоя"
Иллюстративное фото (mchs.gov.ru)

Это уже 92 колонна автомобилей

На оккупированный Донбасс с территории России отправилась очередная автомобильная колонна "гуманитарного конвоя". Как передает РБК-Украина, об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что это уже 92-я колонна, которую отправило МЧС России "для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей". По данным СМИ, масса "гуманитарной помощи" - более 350 тонн.

"В основном, туда включили детские продуктовые наборы", - передают в российском МЧС.

Ожидается, что колонна планирует вернутся обратно 21 ноября вечером. Предыдущий "гумконвой" РФ отправляла 7 ноября.

Напомним, наблюдательная миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" заметила, как 14 ноября на неподконтрольную Украине территорию Донбасса зашел очередной незаконный российский конвой в составе 14 автомобилей, из которых только два имели надпись "Гуманитарная помощь от Российской Федерации". Сообщалось, что это 89-й "гумконвой".

Отметим, в начале октября Украина отправила 30 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. В частности, были переданы товары народного потребления.

Украина направила РФ ноту протеста из-за "гумконвоя", последовавшего на Донбасс ОБСЕ зафиксировала очередной "гумконвой" России на Донбассе
Новости Украины гумконвойГуманитарная помощь
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