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Росія повідомила про відправку на Донбас чергового "гумконвою"

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 06:22
Росія повідомила про відправку на Донбас чергового "гумконвою"
Ілюстративне фото (mchs.gov.ru)

Це вже 92 колона автомобілів

На окупований Донбас з території Росії вирушила чергова автомобільна колона "гуманітарного конвою". Як передає РБК-Україна, про це пишуть росЗМІ.

Наголошується, що це вже 92-га колона, яку відправляє МНС Росії "для жителів самопроголошених Донецької і Луганської областей". За даними ЗМІ, маса "гуманітарної допомоги" - понад 350 тонн.

"В основному, туди включили дитячі продуктові набори", - передають в російському МНС.

Очікується, що колона планує повернуться назад 21 листопада ввечері. Попередній "гумконвой" РФ відправляла 7 листопада.

Нагадаємо, спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" помітила, як 14 листопада на непідконтрольну Україні територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 14 автомобілів, з яких лише двоє мали напис "Гуманітарна допомога від Російської Федерації". Повідомлялося, що це 89-й "гумконвой".

Зазначимо, на початку жовтня Україна відправила 30 тонн гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Зокрема, були передані товари народного споживання.

Україна направила РФ ноту протесту через "гумконвой", який відправили на Донбас ОБСЄ зафіксувала черговий "гумконвой" Росії на Донбасі
Новини України гумконвойГуманітарна допомога
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