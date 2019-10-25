На Донбасс передали 30 тонн гуманитарной помощи

Иллюстративное фото (УНИАН)

Жителям оккупированного Донбасса передали товары народного потребления

В оккупированные районы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) передали 30 тонн товаров народного потребления для местных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что гуманитарную помощь отправила Международная организация по миграции.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины последовали четыре грузовика с гуманитарным грузом (товары народного потребления) от Международной организации по миграции общим весом 30 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября в ОРДЛО направили 51 тонну гуманитарной помощи (гигиенические наборы и наборы с промышленными изделиями). Помощь также была предоставлена Международной организацией по миграции.

Кроме того, в сентябре жители ОРДЛО получили 15,5 тонны промышленных товаров, которые предоставило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как сообщало РБК-Украина ранее, на встрече украинской делегации с представителями японских валстей, министр иностранных дел Японии подчеркнул готовность страны продолжить оказывать содействие в восстановлении мира и стабильности в Украине, имплементации реформ, реализации инфраструктурных проектов.