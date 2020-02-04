Россия сохраняет тотальный контроль над медиа в Крыму, - Freedom House

Россия сохраняет тотальный контроль на средствами массовой информации в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации Freedom House.

Как отметили в организации, ситуация не меняет даже недавнее снятие судимости с крымского журналиста Николая Семены.

"Медиа в Крыму остаются жестко ограниченными, а профессиональные и гражданские журналисты сталкиваются с репрессиями из-за своей работы. Крымскотатарские журналисты, в частности, подвергаются особенно строгим наказанием. Их приговоры, как и у Семены, должны быть пересмотрены. Важно, чтобы Соединенные Штаты, Европейский союз и международное сообщество настаивали на справедливом и тщательном расследовании таких случаев", - заявил директор программ Freedom House в Европе и Евразии Марк Берендт.

По данным организации, на данный момент Россия удерживает за решеткой как минимум 10 профессиональных журналистов из Крыма. Большинство из них являются крымскими татарами, связанными с правозащитным движением "Крымская солидарность":

1. Сервер Мустафаев

2. Тимур Ибрагимов

3. Марлен Асанов

4. Сейран Салиев

5. Ремзи Бекиров

6. Руслан Сулейманов

7. Осман Арифмеметов

8. Рустам Шейхалиев

9. Нариман Мемедеминов

10. Эрнес Аметов

Отметим, 28 января с Николая Семены сняли судимость. В 2016 году журналисту сообщили о подозрении за опубликованную статью, которую власти РФ назвали такой, что оправдывает терроризм. В 2017 году Семену приговорили к 2,5 годам условно.

Ранее РБК-Украина писало, что за 2019 год Института массовой информации зафиксировал рост числа нарушений свободы слова в Украине. За прошлый год зафиксировано 243 случая нарушений свободы слова (в 2018 - 235). При этом 172 случая касались физической агрессии против журналистов. Кроме того, в 2019 году впервые за три года произошло убийство журналиста - после нападения умер черкасский журналист Вадим Комаров.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму 88 человек лишены свободы по политическим мотивам. Как отметили в Крымской правозащитной группе, эти люди находятся либо в СИЗО, либо в колониях Крыма, или уже в СИЗО России.