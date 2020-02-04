Россия сохраняет тотальный контроль над медиа в Крыму, - Freedom House

На данный момент за решеткой содержатся как минимум 10 журналистов из Крыма
Россия сохраняет тотальный контроль на средствами массовой информации в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации Freedom House.
Как отметили в организации, ситуация не меняет даже недавнее снятие судимости с крымского журналиста Николая Семены.
"Медиа в Крыму остаются жестко ограниченными, а профессиональные и гражданские журналисты сталкиваются с репрессиями из-за своей работы. Крымскотатарские журналисты, в частности, подвергаются особенно строгим наказанием. Их приговоры, как и у Семены, должны быть пересмотрены. Важно, чтобы Соединенные Штаты, Европейский союз и международное сообщество настаивали на справедливом и тщательном расследовании таких случаев", - заявил директор программ Freedom House в Европе и Евразии Марк Берендт.
По данным организации, на данный момент Россия удерживает за решеткой как минимум 10 профессиональных журналистов из Крыма. Большинство из них являются крымскими татарами, связанными с правозащитным движением "Крымская солидарность":
Отметим, 28 января с Николая Семены сняли судимость. В 2016 году журналисту сообщили о подозрении за опубликованную статью, которую власти РФ назвали такой, что оправдывает терроризм. В 2017 году Семену приговорили к 2,5 годам условно.
Ранее РБК-Украина писало, что за 2019 год Института массовой информации зафиксировал рост числа нарушений свободы слова в Украине. За прошлый год зафиксировано 243 случая нарушений свободы слова (в 2018 - 235). При этом 172 случая касались физической агрессии против журналистов. Кроме того, в 2019 году впервые за три года произошло убийство журналиста - после нападения умер черкасский журналист Вадим Комаров.
Также сообщалось, что в аннексированном Крыму 88 человек лишены свободы по политическим мотивам. Как отметили в Крымской правозащитной группе, эти люди находятся либо в СИЗО, либо в колониях Крыма, или уже в СИЗО России.