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В Крыму по политическим мотивам в тюрьме сидят 88 человек, - правозащитница

Новости » Общество     22.12.2019 - 04:19
В Крыму по политическим мотивам в тюрьме сидят 88 человек, - правозащитница
Фото: Ольга Скрипник (hromadske.radio)

Эти люди находятся либо в СИЗО, либо в колониях Крыма, или уже в СИЗО России

В аннексированном Крыму 88 человек лишены свободы по политическим мотивам. Об этом руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник сообщила в эфире hromadske.radio, передает РБК-Украина.

По ее словам, эти люди находятся либо в СИЗО, либо в колониях Крыма, или уже в СИЗО России.

"Как, например, недавно в Саратов доставили Константина Давыденко. Это очень, на мой взгляд, важное дело, поскольку он не является крымчанином. Он приехал к своему родственнику в Крым. Был задержан, обвинен в шпионаже, ему дали более 7 лет, а дальше вывезли в Саратов в колонию строгого режима, где он будет отбывать незаконное наказание", - отметила Скрипник.

По ее словам, вывоз заключенных из Крыма на территорию России "очень усложняет работу адвокатов и правозащитников по их защите".

Напомним, 20 декабря "Ялтинский городской суд" принял решение о принудительной депортации журналиста Евгения Гайворонского из аннексированного Крыма на материковую часть Украины.

Гайворонского задержали 22 октября, обвинив в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях и вскоре арестовали.

Ранее так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма оставил под арестом четырех фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

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