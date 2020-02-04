Росія зберігає тотальний контроль над медіа в Криму, - Freedom House

Росія зберігає тотальний контроль над засобами масової інформації в Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організації Freedom House.

Як зазначили в організації, ситуація не змінює навіть недавнє зняття судимості з кримського журналіста Миколи Семени.

"Медіа в Криму залишаються жорстко обмеженими, а професійні та громадянські журналісти стикаються з репресіями з-за своєї роботи. Кримськотатарські журналісти, зокрема, піддаються особливо суворим покаранням. Їх вироки, як і у Семени, повинні бути переглянуті. Важливо, щоб Сполучені Штати, Європейський союз та міжнародне співтовариство наполягали на справедливому і ретельному розслідуванні таких випадків", - заявив директор програм Freedom House в Європі і Євразії Марк Берендт.

За даними організації, на даний момент Росія утримує за гратами як мінімум 10 професійних журналістів з Криму. Більшість з них є кримськими татарами, пов'язаними з правозахисним рухом "Кримська солідарність":

1. Сервер Мустафаєв

2. Тимур Ібрагімов

3. Марлен Асанов

4. Сейран Салієв

5. Ремзі Бекіров

6. Руслан Сулейманов

7. Осман Арифмеметов

8. Рустам Шейхалієв

9. Наріман Мемедемінов

10. Ернес Аметов

Відзначимо, 28 січня з Миколи Семени зняли судимість. У 2016 році журналісту повідомили про підозру за опубліковану статтю, яку влада РФ назвали такою, що виправдовує тероризм. У 2017 році Семену засудили до 2,5 років умовно.

Раніше РБК-Україна писало, що за 2019 рік Інституту масової інформації зафіксував зростання числа порушень свободи слова в Україні. За минулий рік зафіксовано 243 випадки порушень свободи слова (у 2018 - 235). При цьому 172 випадки стосувалися фізичної агресії проти журналістів. Крім того, в 2019 році вперше за три роки сталося вбивство журналіста - після нападу помер черкаський журналіст Вадим Комаров.

Також повідомлялося, що в аннексированном Криму 88 осіб позбавлені волі за політичними мотивами. Як відзначили в Кримській правозахисній групі, ці люди знаходяться або в СІЗО, або в колоніях Криму, або вже в СІЗО Росії.