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В Украине зафиксирован рост числа нарушений свободы слова

Новости » Происшествия     16.01.2020 - 16:48
В Украине зафиксирован рост числа нарушений свободы слова
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине чаще стали нападать на журналистов

В Украине за 2019 год зафиксирован рост числа нарушений свободы слова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Института массовой информации "Барометр свободы слова".

Сообщается, что за прошлый год зафиксировано 243 случая нарушений свободы слова (в 2018 - 235). При этом 172 случая касались физической агрессии против журналистов. Кроме того, в 2019 году впервые за три года произошло убийство журналиста - после нападения умер черкасский журналист Вадим Комаров.

Также сообщается, что в 2019 году зафиксировано 99 случаев препятствования журналистской деятельности, 37 угроз в адрес работников СМИ, а также несколько десятков случаев избиения и давления.

По сравнению с 2018-м также увеличилось количество случаев цензуры - 6 (2 за аналогичный период 2018 года). По данным мониторинга ИМИ, это произошло из-за усиления цензуры собственников медиа. В частности, с телеканала ZIK уволились сотни журналистов в знак протеста против цензуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Минкульт завтра представит законопроект о дезинформации.

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