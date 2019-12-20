Россия согласилась выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов, - Reuters

Фото: коллаж (РБК-Украина)

РФ признала решение Стокгольмского арбитража

Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы положить конец судебным разбирательства. ОБ этом сообщает агентство Reuters со ссылкой источник, близкий к переговорам.

Минэнерго России и "Газпром" не ответили на запросы агентства о комментариях. Министерство энергетики Украины и "Нафтогаз" от комментариев отказались.

В то же время российские СМИ со ссылкой на источник в российской делегации сообщают, что выплата "Газпромом" 3 млрд долларов "Нафтогазу" будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.

Напомним, во время газовых переговоров в Берлине, которые состоялись 19 декабря, Украина и Российская Федерация достигли принципиального соглашения относительно транзита. По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, соглашение о продлении транзита газа было достигнуто по всем элементам.

В то же время переговоры по газу между Украиной и Россией продолжаются 20 декабря.

Отметим, 20 декабря состоится заседание правительства Украины, на котором будет обсуждаться вопрос транзита газа из Российской Федерации.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. С учетом процентов долг уже вырос до 3 млрд долларов.