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Кабмин проведет заседание по транзиту газа из РФ

Новости » Политика     20.12.2019 - 11:31
Кабмин проведет заседание по транзиту газа из РФ
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание правительства состоится после часа вопросов к Кабмину в парламенте

Сегодня состоится заседание правительства, на котором будет обсуждаться вопрос транзита газа из Российской Федерации. Об этом сообщил председатель правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гончарука, правительство соберется на заседание после завершения часа вопросов к Кабмину в Раде.

"В бюджете были заложены средства от налогообложения в том числе газа .... Так же мы работаем над переговорами с РФ по газу. Там так же измены нет. Наши коллеги прямо сейчас находятся на переговорах. Сейчас идем продолжать заседание правительства по газу с РФ ", - подчеркнул премьер.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что соглашение по транзиту газа между Украиной и Российской Федерацией будет обсуждаться в пятницу, 20 декабря.

Как писало РБК-Украина, 19 декабря прошли газовые переговоры по поводу транзита российского газа через Украину в Берлине. По итогам переговоров Украина, Россия и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения. По словам Шефчовича, соглашение достигнуто по всем элементам.

Добавим также, президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через территорию Украины сохранится. Он отметил, что остается вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт.

Трехсторонние газовые переговоры продолжатся сегодня в Минске В Раде сегодня состоится час вопросов к правительству
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