Россия собирала данные о боеготовности Прикарпатья. Ей помешала СБУ

В Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины сорвала попытку России собрать данные о регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что сорвано попытку ФСБ РФ собрать данные о боеготовности региона.
Кроме того, за сутки СБУ задержала агента, который корректировал артобстрелы по объекту "Укроборонпрома", и выманила на подконтрольную территорию коллаборанта из Херсонской области.
Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила двух вражеских пропагандистов в Черкасской области.
Также мы писали, что в Харьковской области СБУ взяла в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали позиции ВСУ.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!