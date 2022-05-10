Росія збирала дані про боєготовність Прикарпаття. Їй перешкодила СБУ

У Івано-Франківській області Служба безпеки України зірвала спробу Росії зібрати дані про регіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зазначається, що зірвано спробу ФСБ РФ зібрати дані про боєготовність регіону.
Окрім того, за добу СБУ затримала агента, який коригував артобстріли по об’єкту "Укроборонпрому", та виманила на підконтрольну територію колаборанта з Херсонської області.
Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила двох ворожих пропагандистів на Черкащині.
Також ми писали, що у Харківській області СБУ взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали позиції ЗСУ.
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