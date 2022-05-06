В Харьковской области СБУ взяла в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали позиции ВСУ
С начала войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тысяч коллаборантов. Также в Харьковской области взято в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали украинские позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Кроме того, в Хмельницкой области контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ из трех человек, которая планировала диверсии в регионе.
В Житомирской области СБУ задержала агента спецслужб РФ, который собирал разведданные о количестве и боеготовности самолетов ВСУ.
К тому же в Сумской области на сотрудничестве с врагом разоблачен председатель одного из городских советов, его заместитель и местный депутат.
В Киевской области задержали еще двух коллаборантов, которые способствовали "расквартированию" агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района.
Ранее мы сообщали, что в Киеве СБУ задержала лидера партии Медведчука за сотрудничество со спецслужбами РФ.
Также мы писали, что российский оккупант признался СБУ в убийстве гражданских в Украине.
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