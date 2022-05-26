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Россия собирается отправить в Украину танки Т-80БВ, но вряд ли пустит в бой, - СМИ

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Украина, Четверг 26 мая 2022 19:08
Россия собирается отправить в Украину танки Т-80БВ, но вряд ли пустит в бой, - СМИ Фото: Россия собирается отправить в Украину танки Т-80БВ (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Россия собирается отправить на войну в Украину танки-Т-80БВ, эшелон которых был замечен под Наро-Фоминском Московской области. Но в бой их вряд ли пустят из-за неисправного двигателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm.

"Судя по расконсервации танков, их собираются использовать для войны, но вряд ли пустят в бой: в наступлении они участвовать почти не будут, а для оборонительных позиций двигатель можно и не запускать", - говорится в сообщении.

Дело в том, что эта модель танка была разработана в 80-х годах. Ее собирались снимать с вооружения, поскольку такая техника абсолютно непригодна для городских условий, что в полной мере проявилось в Первую чеченскую кампанию. Танки подводил газотурбинный двигатель, работающий практически на авиационном топливе, которое очень хорошо горит.

Как сообщалось, российские войска стали использовать в Украине расконсервированные танки Т-62. Для ВСУ это не очень хорошо, поскольку на их уничтожение тоже нужно тратить снаряды.

Кроме того, для ударов по территории Украины Россия начала использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это произошло в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области. Также Арестович рассказал о недостатках крылатых ракет Х-22.

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