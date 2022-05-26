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Росія збирається відправити в Україну танки Т-80БВ, але навряд чи пустить у бій, - ЗМІ

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Україна, Четвер 26 травня 2022 19:08
Росія збирається відправити в Україну танки Т-80БВ, але навряд чи пустить у бій, - ЗМІ Фото: Росія має намір відправити в Україну танки Т-80БВ (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Росія збирається відправити на війну в Україну танки-Т-80БВ, ешелон яких був помічений під Наро-Фомінськом Московської області. Але в бій їх навряд чи пустять через несправний двигун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm.

"Судячи з розконсервації танків, їх збираються використовувати для війни, але навряд чи пустять у бій: у наступі вони брати участь майже не будуть, а для оборонних позицій двигун можна і не запускати", - йдеться у повідомленні.

Справа в тому, що ця модель танка була розроблена у 80-х роках. Її збиралися знімати з озброєння, оскільки така техніка є абсолютно непридатною для міських умов, що повною мірою виявилося у Першу чеченську кампанію. Танки підбивав газотурбінний двигун, що працює практично на авіаційному паливі, яке дуже добре горить.

Як повідомлялось, російські війська почали використовувати в Україні розконсервовані танки Т-62. Для ЗСУ це не дуже добре, оскільки на їх знищення теж треба витрачати снаряди.

Крім того, для ударів по території України Росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22. Вперше це відбулося в ніч на понеділок, 9 травня,у Донецькій області. Також Арестович розповів про недоліки крилатих ракет Х-22.

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