Россия собирается наращивать в Беларуси военное присутствие, - разведка

Россия хочет увеличить военное присутствие на территории Беларуси. В частности, отправить больше тактической авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным военной разведки, руководство Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения российских подразделений. Однако пока известно, что россияне хотят наращивать в Беларуси количество оперативно-тактической авиации.

Официально Россия и Беларусь заявляют, что проведут совместное патрулирование воздушного пространства в рамках подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. На аэродром Барановичи собираются отправить 10 российских самолетов.

Также отмечается, что 22 июня в Гомельской области якобы проводят мобилизационные учения. Однако сейчас резервистов используют для проведения хозяйственных работ.