Росія збирається нарощувати у Білорусі військову присутність, - розвідка

Росія хоче збільшити військову присутність на території Білорусі. Зокрема, відправити більше тактичної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Також зазначається, що 22 червня у Гомельській області нібито проводять мобілізаційні навчання. Проте наразі резервістів використовують для проведення господарських робіт.

Офіційно Росія та Білорусь заявляють, що проведуть спільне патрулювання повітряного простору в рамках підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. На аеродром Барановичі збираються відправити 10 російських літаків.

За даними військової розвідки, керівництво Гомельської області попереджено про ймовірність повернення російських підрозділів. Проте наразі відомо, що росіяни хочуть нарощувати у Білорусі кількість оперативно-тактичної авіації.

Нагадаємо, що вчора з території Білорусі вперше здійснили авіаційний удар по Україні з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Ворог випустив понад 50 ракет.

За словами представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, білоруські війська не зможуть самостійно піти в наступ на територію України, лише у складі російських підрозділів.

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