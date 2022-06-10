Россия сможет воевать нынешними темпами еще год, - ГУР

Экономические ресурсы России позволят ей продолжать войну против Украины нынешними темпами еще в течение года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого.
Представитель ГУР также отметил, что руководство Кремля может пытаться заморозить войну на некоторое время, чтобы убедить Запад в необходимости отмены санкции, но затем продолжит агрессию.
"Их цель - вся Украина и не только", - добавил Скибицкий.
Напомним, в ГУР считают, что активная фаза войны может затянуться до зимы.
Кроме этого, Россия столкнулась с дефицитом высокоточных крылатых ракет, которые она использует для обстрелов Украины. Поэтому оккупанты начали использовать советские Х-22.