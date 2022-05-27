Активная фаза войны в Украине может затянуться до зимы, - Скибицкий

Активная фаза войны России против Украины может затянуться до зимы. Но многое будет зависеть от действий украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого для "Крым. Реалии" .

По его мнению, активные бои могут затянуться, поскольку российский президент Владимир Путин не откажется от своих планов.

"Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь или будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам оказывают", - отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что на сегодня приводят несколько дат. В частности, 11 сентября в России пройдет единый день голосования, и к этой дате привязывают проведение "референдумов" на оккупированных территориях. Кроме того, 7 октября Путину исполниться 70 лет и, возможно, военные захотят сделать ему подарок.

"К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс", - добавил Скибицкий.