RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія зможе воювати нинішніми темпами ще рік, - ГУР

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Економічні ресурси Росії дозволять їй продовжувати війну проти України нинішніми темпами ще протягом року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управляння розвідки Міноборони Вадима Скібіцького.

Представник ГУР також зауважив, що керівництво Кремля може намагатися заморозити війну на деякий час, аби переконати Захід у необіхдності скасування санкції, але потім продовжить агресію.

"Їхня мета - вся Україна і не тільки", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, у ГУР вважають, що активна фаза війни може затягнутися до зими.

Крім цього, Росія зіткнулася з дефіцитом високоточних крилатих ракет, які вона використовує для обстрілів України. Тож окупанти почали використовувати радянські Х-22.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниВійна Росії проти України