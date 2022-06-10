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Россия сможет воевать нынешними темпами еще год, - ГУР

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Украина, Пятница 10 июня 2022 16:31
Россия сможет воевать нынешними темпами еще год, - ГУР Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Экономические ресурсы России позволят ей продолжать войну против Украины нынешними темпами еще в течение года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого.

Представитель ГУР также отметил, что руководство Кремля может пытаться заморозить войну на некоторое время, чтобы убедить Запад в необходимости отмены санкции, но затем продолжит агрессию.

"Их цель - вся Украина и не только", - добавил Скибицкий.

Напомним, в ГУР считают, что активная фаза войны может затянуться до зимы.

Кроме этого, Россия столкнулась с дефицитом высокоточных крылатых ракет, которые она использует для обстрелов Украины. Поэтому оккупанты начали использовать советские Х-22.

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