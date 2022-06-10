Росія зможе воювати нинішніми темпами ще рік, - ГУР
Фото: російські військові (Getty Images)
Економічні ресурси Росії дозволять їй продовжувати війну проти України нинішніми темпами ще протягом року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управляння розвідки Міноборони Вадима Скібіцького.
Представник ГУР також зауважив, що керівництво Кремля може намагатися заморозити війну на деякий час, аби переконати Захід у необіхдності скасування санкції, але потім продовжить агресію.
"Їхня мета - вся Україна і не тільки", - додав Скібіцький.
Нагадаємо, у ГУР вважають, що активна фаза війни може затягнутися до зими.
Крім цього, Росія зіткнулася з дефіцитом високоточних крилатих ракет, які вона використовує для обстрілів України. Тож окупанти почали використовувати радянські Х-22.