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Росія зможе воювати нинішніми темпами ще рік, - ГУР

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Україна, П'ятниця 10 червня 2022 16:31
Росія зможе воювати нинішніми темпами ще рік, - ГУР Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Економічні ресурси Росії дозволять їй продовжувати війну проти України нинішніми темпами ще протягом року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управляння розвідки Міноборони Вадима Скібіцького.

Представник ГУР також зауважив, що керівництво Кремля може намагатися заморозити війну на деякий час, аби переконати Захід у необіхдності скасування санкції, але потім продовжить агресію.

"Їхня мета - вся Україна і не тільки", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, у ГУР вважають, що активна фаза війни може затягнутися до зими.

Крім цього, Росія зіткнулася з дефіцитом високоточних крилатих ракет, які вона використовує для обстрілів України. Тож окупанти почали використовувати радянські Х-22.

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