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Россия сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, - Миллер

Новости » Политика     12.01.2020 - 15:14
Россия сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, - Миллер
Фото: Алексей Миллер (kremlin.ru)

Однако это может занять больше времени, чем планировалось

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия достроит газопровод "Северный поток - 2" своими силами, поскольку нет технологических препятствий, для преодоления которых потребовалась бы помощь извне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что такой вариант развития событий возможен, однако потребует больше времени.

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток - 2" будет достроен. Это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", - сказал Миллер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что для завершения строительства российского газопровода "Северный поток - 2" потребуется не меньше года.

РБК-Украина писало, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в Москве на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции 11 января заявила, что российский проект "Северный поток - 2" должен быть достроен, поскольку Германия от него выигрывает.

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