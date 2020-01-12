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Росія зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, - Міллер

Новини » Політика     12.01.2020 - 15:14
Росія зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, - Міллер
Фото: Олексій Міллер (kremlin.ru)

Однак це може зайняти більше часу, ніж планувалося

Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія добудує газопровід "Північний потік - 2" своїми силами, оскільки немає технологічних перешкод, для подолання яких потрібна була б допомога ззовні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Наголошується, що такий варіант розвитку подій можливий, однак вимагатиме більше часу.

"Технологічні ризики на сьогоднішній день вирішуються нашими потужностями, тому "Північний потік - 2" буде добудований. Це потребуватиме трохи більше часу, але технологічних перешкод, щоб це зробити своїми силами, у нас немає", - сказав Міллер.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що для завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" буде потрібно не менше року.

РБК-Україна писало, що канцлер ФРН Ангела Меркель в Москві на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції 11 січня заявила, що російський проект "Північний потік - 2" повинен бути добудований, оскільки Німеччина від нього виграє.

У "Нафтогазі" сумніваються у запуску "Північного потоку - 2" у 2020 У РФ заявили, що "Північний потік - 2" буде добудований, незважаючи на санкції
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