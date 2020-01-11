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Путин назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2"

Новости » Экономика     11.01.2020 - 18:35
Путин назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2"
Фото: Владимир Путин (http://kremlin.ru/)

За год построить не успеют, хотя технические возможности якобы есть

Для завершения строительства российского газопровода "Северный поток - 2" потребуется не меньше года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Москве на совместной с канцлером ФРГ Ангела Меркель пресс-конференции, передают российские СМИ.

Он утверждает, что Россия сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, вопрос лишь в сроках.

"Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает", - заявил Путин.

Он отметил, что Москва высоко ценит ответственную позицию Берлина по поддержке российского проекта.

В свою очередь Меркель подтвердила поддержку газопровода.

"Северный поток-2" все-таки можно завершить, несмотря на эти санкции, российский президент назвал сроки, есть некоторое затягивание, но его действительно можно закончить. Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции и поэтому поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше, по сути, это экономический проект", - сказала Меркель.

Напомним, в декабре Вашингтон дал месяц компаниям-подрядчикам газопровода "Северный поток-2" на прекращение работ. В Государственном департаменте подчеркнули, что Россия использует новый газопровод как инструмент поддержки своей агрессии против Украины. В швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения американских санкций.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в Москве на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции 11 января заявила, что российский проект "Северный поток - 2" должен быть достроен, поскольку Германия от него выигрывает.

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