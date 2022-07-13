UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия не смогла захватить Украину и готовит фейковые "референдумы", - разведка

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

России не удалось достичь свои главной цели - захватить всю Украину. Кремль готовится провести фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

"Мы четко видим и имеем информацию о том, что и в законодательном органе России, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, которые связаны с возможной интеграцией временно оккупированных территорий к России - в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим ближе к осени. 11 сентября - это единый день голосования", - заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Скибицкий добавил, что оживление мероприятий по аннексии временно оккупированных территорий в Донецкой, Херсонской и Луганской областях также является частью подготовки к проведению фейковых "референдумов". В то же время Россия готовит законодательные инициативы, которые упростят процедуру получения гражданства и присоединения территорий к ее составу.

Касаемо мобилизации, как отметил Скибицкий, ее могут объявить после того, как Россия объявит войну, однако глава Кремля Владимир Путин отказывается признавать "военную операцию" полномасштабным вторжением.

"И не только на территории Луганской и Донецкой областей, как он говорил, а это полномасштабная война против украинского государства, против украинского народа",- добавил представитель разведки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным разведки, 11 сентября Россия готовится провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация