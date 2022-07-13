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Росія не змогла захопити Україну й готує фейкові "референдуми", - розвідка

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росії не вдалося досягти свої головної мети - захопити усю Україну. Кремль готується провести фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

"Ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі Росії, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до Росії - в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня - це єдиний день голосування", - заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Скібіцький додав, що пожвавлення заходів щодо анексії тимчасово окупованих територій в Донецькій, Херсонській та Луганській областях також є частиною підготовки до проведення фейкових "референдумів". Водночас Росія готує законодавчі ініціативи, які спростять процедуру отримання громадянства та приєднання територій до її складу.

Щодо мобілізації, як відзначив Скібіцький, її можуть оголосити після того, як Росія оголосить війну, однак голова Кремля Володимир Путін відмовляється визнавати "військову операцію" повномасштабним вторгненням.

"І не тільки на території Луганської та Донецької областей, як він говорив, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу", - додав представник розвідки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки, 11 вересня Росія готується провести "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

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