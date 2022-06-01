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Россия сконцентрировалась на Донбассе, но сделала себя уязвимой в Херсонской области, - ISW

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Москва сконцентрировала свои силы на захвате Донбасса, но тем самым она создает уязвимые места в важной для нее Херсонской области, где ВСУ проводят контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Херсон является критической территорией, потому что это единственная область Украины, в которой российские силы удерживают позиции на западном берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Эксперты считают, если Россия сможет сохранить сильный плацдарм в Херсоне, когда боевые действия прекратятся, у нее будет очень сильная позиция, с которой можно будет начать вторжение в будущем.

С другой стороны, если Украина вернет Херсон, то она окажется в гораздо более сильной позиции, чтобы защитить себя от будущего нападения России.

Этот стратегический расчет должен привести к тому, что Кремль выделит достаточную боевую мощь для удержания Херсона. Но президент РФ Владимир Путин вместо этого решил сосредоточить все силы и ресурсы в отчаянной попытке захватить восточные районы Украины.

"Продолжающиеся успешные украинские контрнаступления в Херсоне свидетельствуют о том, что украинское командование осознает эти реалии и пользуется уязвимыми местами, созданными решениями Путина", - подчеркнули военные эксперты.

Напомним, в ISW заявили, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов.

Ранее эксперты также говорили о том, что Российские войска не смогут быстро продвинуться в Северодонецке Луганской области.

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